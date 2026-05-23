الدفاع المدني بالتنسيق مع هيئة المفقودين ينتشل رفات 19 شخصاً في دمشق وريفها وتدمر خلال أسبوع

دمشق-سانا



استجابت الفرق المختصة في البحث عن المفقودين في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين، لعدة بلاغات حول العثور على رفات بشرية في محافظات دمشق وريفها وحمص، وذلك خلال الفترة الممتدة بين الـ 16 والـ 21 من أيار.

وقال الدفاع المدني في بيان اليوم الجمعة: إن الفرق تلقّت يوم السبت الـ 16 من أيار بلاغاً بوجود رفات بشرية في موقع يُجهّز لأعمال إنشائية في داريا بريف دمشق، ‏حيث انتشلت الرفات التي تعود لشخص مجهول الهوية، وتم التعامل مع الموقع وفق البروتوكولات المعتمدة لحماية الأدلة واحترام كرامة الضحايا، قبل تسليم الرفات إلى مركز الاستعراف لاتخاذ الإجراءات اللازمة.





وفي منطقة المزة أوتستراد بدمشق، استجابت الفرق يوم الأربعاء الـ 20 من أيار لبلاغ مماثل بعد العثور على رفات خلال أعمال حفر، حيث انتشلت رفات شخصين مجهولي الهوية، وتم التحرز على الموقع واستكمال الإجراءات وفق المعايير المهنية، قبل تسليم الرفات لمركز الاستعراف.



وفي اليوم نفسه، عالجت الفرق بلاغاً ثالثاً في منطقة عش الورور بدمشق، حيث عُثر على رفات خمسة أشخاص مجهولي الهوية، وتم تنفيذ عمليات التوثيق والانتشال وفق الإجراءات المعتمدة، مع تسليم الرفات إلى مركز الاستعراف.



وفي تدمر بريف حمص الشرقي، استجابت الفرق يوم الخميس الـ 21 من أيار لبلاغ حول وجود رفات بشرية في أحد المواقع، حيث انتشلت رفات 11 شخصاً مجهولي الهوية، بينهم ثلاثة أطفال، وتم التحرز على الموقع واستكمال عمليات التوثيق، تمهيداً لتسليم الرفات للطب الشرعي في حمص.



وتؤكد الفرق المختصة أن جميع عمليات الانتشال والتوثيق تُنفّذ وفق بروتوكولات مهنية تضمن حماية الأدلة واحترام كرامة الضحايا، وبالتنسيق الكامل مع الهيئة الوطنية للمفقودين.

