ترامب يلوّح بخيار عسكري ضد إيران بموازاة المسار الدبلوماسي

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد أن وفداً أمريكياً سيتوجه إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد لإجراء مفاوضات تتعلق بإيران، مؤكداً أن واشنطن تطرح ما وصفه بـ “اتفاق عادل ومعقول للغاية”.

ونقلت رويترز عن ترامب قوله في منشور على منصة “تروث سوشال”: إن “على طهران قبول الاتفاق المطروح”، محذراً من أن الولايات المتحدة “ستدمر كل محطة كهرباء وكل جسر في إيران” إذا ما قُوبل المقترح الأمريكي بالرفض.

كما اعتبر ترامب أن إيران ارتكبت انتهاكاً خطيراً لوقف إطلاق النار، لكنه شدد على أنه ما زال يرى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام “سواء بالطريقة الودية أو بالطريقة الصعبة” على حد قوله.

وأشار ترامب إلى إنّ إغلاق هرمز يكلّف إيران نحو 500 مليون دولار يومياً.

حوادث أمنية في مضيق هرمز

ومع إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز مجدداً يوم أمس السبت، سجلت الساعات القليلة الماضية عدداً من الحوادث الأمنية في المضيق بما فيها إطلاق النار على سفينتين ترفعان العلم الهندي وإصابة سفينة حاويات بمقذوف مجهول على بعد 25 ميلاً بحرياً شمال شرق سلطنة عمان، ما أدى الى وقوع أضرار في عدد من الحاويات دون اندلاع حريق.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن القوات المسلحة الإيرانية أعادت ناقلتين ترفعان علمي بوتسوانا وأنغولا حاولتا عبور مضيق ⁠هرمز اليوم الأحد بعد توجيه تحذيرات”.

وبموازاة التصعيد، شهدت إسلام آباد اليوم الأحد تشديداً ملحوظاً في الإجراءات عشية جولة جديدة محتملة من المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأفادت مصادر باكستانية بهبوط طائرتين في إسلام آباد، تقلان “الوفد التمهيدي” القادم من واشنطن للمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات بين الجانبين.