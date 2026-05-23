زيلينسكي يتوقع تلقي مقترحات أمريكية بشأن صيغ جديدة لمحادثات السلام مع روسيا

كييف-سانا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه ينبغي إعطاء دفعة للجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، مضيفاً: إنه يتوقع مقترحات أمريكية جديدة بشأن كيفية إدارة تلك الجهود.



وأضاف في خطابه المسائي المصور أمس الجمعة: ‏إن الوضع على الجبهة موات لأوكرانيا، وأدلى بهذه التصريحات بعد إجراء محادثات عبر الإنترنت مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا.



وقال زيلينسكي: “في الوقت الحالي، يجب بذل كل جهد ممكن لتكثيف الجهود الدبلوماسية، وأتوقع أيضاً رداً من الجانب الأمريكي بشأن الأشكال المحتملة للاجتماعات وجدولها الزمني”.



وأضاف: إن اتجاه المعركة “لا يصب في مصلحة المحتل، فمعدل قضائنا على العسكريين الروس يتزايد باستمرار ، وهذا، إلى جانب العقوبات بجميع أشكالها، يجبر روسيا على اختيار الدبلوماسية”.



وأشار إلى أنه أطلع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، على التطورات على الجبهة، وقال: إن أوكرانيا استعادت السيطرة على 590 كيلومتراً مربعاً من الأراضي المحتلة منذ بداية العام.



وجاء في بيان بريطاني أن زيلينسكي أطلع القادة على “التقدم الذي أحرزه الجيش الأوكراني في الأسابيع القليلة الماضية، في الوقت الذي يواصل فيه تعزيز دفاعاته في مواجهة الهجمات المستمرة”.

