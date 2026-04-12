الأغذية العالمي: إجراءات جديدة لتشغيل مخابز إضافية في قطاع غزة

نيويورك-سانا

كشف برنامج الغذاء العالمي، أنه يعمل على تطبيق إجراءات إضافية في قطاع غزة، من شأنها تشغيل مخابز جديدة، مشيراً إلى أن هذه التجربة مشروطة بوصول الإمدادات من دقيق القمح، والتي لم تدخل غزة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

وقال مسؤول الاتصالات في برنامج الأغذية العالمي في القطاع، “ماكسيم لو ليجور”، في تصريح لوسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد: “إن البرنامج يدعم حالياً 26 مخبزاً في غزة، ما يضمن إنتاج 130 ألف رزمة خبز يومياً، وسنواصل تقديم نفس مستويات المدخلات الوقود ودقيق القمح، في شهر نيسان الجاري كما فعلنا في آذار الماضي”.

وأوضح لو ليجور، أن البرنامج سيستمر في دعم المخابز الأخرى بتغطية الوقود ودقيق القمح، إلى حين توفر ظروف السوق التي تسمح لها بالاعتماد على إمدادات منتظمة من دقيق القمح من مصادر تجارية.

يذكر أن غالبية مخابز قطاع غزة خرجت عن الخدمة ودمر معظمها جراء حرب الإبادة والمجاعة، التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرن الأول عام 2023