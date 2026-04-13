رئيس الوزراء الهنغاري المنتهية ولايته يقر بهزيمته في الانتخابات

بودابست-سانا

أقر رئيس الوزراء الهنغاري المنتهية ولايته فيكتور أوربان بهزيمته في الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم الأحد ووصفها بـ”المؤلمة”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن أوربان قوله خلال خطاب مقتضب ألقاه في مقر حملته الانتخابية: “إن نتائج الانتخابات وإن لم تكن نهائية بعد، هي مؤلمة لكن لا لبس فيها ولم تُمنح لنا المسؤولية أو الفرصة للحكم”، مشيراً إلى أنه هنأ الحزب الفائز.

وبحسب بيانات مكتب الانتخابات، وبعد فرز 66,69 بالمئة من الأصوات، سيحصد حزب “تيسا” الذي يتزعمه ماغيار 137 من إجمالي 199 مقعداً في البرلمان الهنغاري، ما يشكل أغلبية ساحقة تبلغ ثلثي المقاعد تتيح له تنفيذ إصلاحات دستورية.

وبدأ الناخبون في هنغاريا صباح اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، وهي محطة سياسية تحظى بمتابعة واسعة داخلياً ودولياً.

وتأتي هذه الانتخابات في ظل نقاش داخلي حول التحديات الاقتصادية وسبل تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات، بينما يترقب الهنغاريون نتائج التصويت وما قد تحمله من انعكاسات على المرحلة المقبلة.