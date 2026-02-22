المجلس العالمي للتسامح والسلام يدين تصريحات السفير الأمريكي الداعمة للتوسع الإسرائيلي

أبو ظبي-سانا

أدان المجلس العالمي للتسامح والسلام، التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي في إسرائيل الداعمة للتوسع الإسرائيلي، مؤكداً أنها تتعارض مع المبادئ الراسخة التي تحكم العلاقات بين الدول وتمثل تبريراً لسياسات فرض الأمر الواقع على حساب الحقوق المشروعة للشعب العربي.

وأكد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان، في بيان، اليوم الأحد، أن هذه التصريحات تمنح غطاءً سياسياً لممارسات التوسع والاستيطان، وتشكل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل القائم على احترام سيادة الدول وحقوق الشعوب.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ مواقف واضحة إزاء أي سياسات أو تصريحات تشجع على التوسع أو تمس النظام القانوني الدولي، مُجدداً تأكيده أن رفض سياسات التوسع وفرض الأمر الواقع، وحماية حقوق الشعوب، تمثل الأسس الجوهرية لأي سلام مستدام قائم على العدل والتعايش والاستقرار.

وقوبلت تصريحات السفير الأمريكي أمس السبت، بموجة استنكار وإدانة عربية وإسلامية واسعة النطاق كونها تشكل انتهاكاً فاضحاً للقوانين وميثاق الأمم المتحدة.