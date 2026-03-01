الدفاع الإماراتية: ثلاثة قتلى و58 إصابة جراء الاعتداءات الإيرانية

photo 2026 03 01 18 29 35 الدفاع الإماراتية: ثلاثة قتلى و58 إصابة جراء الاعتداءات الإيرانية

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الأحد مقتل ثلاثة أشخاص من جنسيات أجنبية، وإصابة 58 جراء الاعتداءات الإيرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الوزارة قولها في بيان: “إن الضحايا الثلاث من جنسيات آسيوية مختلفة، فيما تختلف جنسيات المصابين بين عربية وأجنبية”.

وأوضحت الوزارة أنّ الدفاعات الجوية تمكنت في اليوم الثاني للاعتداءات الإيرانية من تدمير 20 صاروخاً باليستياً و311 طائرة مسيّرة، ليصل عدد الصواريخ التي تم إسقاطها إلى 152 منذ بدء الاعتداءات صباح أمس السبت، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، كما تم رصد 541 طائرة مسيرة وتدمير 506 منها.

وتتواصل الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية لليوم الثاني في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك عليها.

