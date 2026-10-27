الصين وإندونيسيا تجريان تدريباً مشتركاً لمكافحة الإرهاب‏

‏بكين-سانا‏

بدأت الصين وإندونيسيا، اليوم الثلاثاء، تدريباً مشتركاً لمكافحة الإرهاب تحت اسم ‌‏”السكين الحاد 2026″ في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، على أن يستمر حتى ‏أوائل الشهر المقبل.‏

ونقلت وكالة”شينخوا” للأنباء عن وزارة الدفاع الصينية قولها في بيان: “إن التدريب ‏الذي أقيمت مراسم افتتاحه صباح اليوم في المقاطعة، سيركز على عمليات الإنقاذ ‏المشتركة لمكافحة الإرهاب في المناطق الجبلية، ويتضمن تسلق الجبال وقيادة ‏المركبات الخاصة والنزول بالحبال من المروحيات، والاقتحام من مسافات قريبة، فضلاً ‏عن العمليات المنسقة بين الأنظمة المأهولة وغير المأهولة”.‏

ومن المقرر أن تنفذ القوات من كلا البلدين تدريبات متخصصة في مجالات ‏الاستطلاع والاتصالات والأنظمة غير المأهولة والقنص ومكافحة الإرهاب، كما ‏سيشارك الجانبان في ندوات متخصصة وعروض للأسلحة والمعدات ومسابقات ‏رياضية وأنشطة للتبادل الثقافي.‏

وأشار البيان إلى أن هذا التدريب المشترك، سيسهم في تعميق التبادل والتعاون العملي ‏بين جيشي البلدين، وتعزيز قدراتهما على تنفيذ العمليات المشتركة.‏