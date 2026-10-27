الصين وإندونيسيا تجريان تدريباً مشتركاً لمكافحة الإرهاب‏

بكين-سانا
بدأت الصين وإندونيسيا، اليوم الثلاثاء، تدريباً مشتركاً لمكافحة الإرهاب تحت اسم ”السكين الحاد 2026″ في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، على أن يستمر حتى أوائل الشهر المقبل.
ونقلت وكالة”شينخوا” للأنباء عن وزارة الدفاع الصينية قولها في بيان: “إن التدريب الذي أقيمت مراسم افتتاحه صباح اليوم في المقاطعة، سيركز على عمليات الإنقاذ المشتركة لمكافحة الإرهاب في المناطق الجبلية، ويتضمن تسلق الجبال وقيادة المركبات الخاصة والنزول بالحبال من المروحيات، والاقتحام من مسافات قريبة، فضلاً عن العمليات المنسقة بين الأنظمة المأهولة وغير المأهولة”.
ومن المقرر أن تنفذ القوات من كلا البلدين تدريبات متخصصة في مجالات الاستطلاع والاتصالات والأنظمة غير المأهولة والقنص ومكافحة الإرهاب، كما سيشارك الجانبان في ندوات متخصصة وعروض للأسلحة والمعدات ومسابقات رياضية وأنشطة للتبادل الثقافي.
وأشار البيان إلى أن هذا التدريب المشترك، سيسهم في تعميق التبادل والتعاون العملي بين جيشي البلدين، وتعزيز قدراتهما على تنفيذ العمليات المشتركة.