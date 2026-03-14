إصابة أربعة فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين شرق بيت لحم

القدس المحتلة-سانا

أصيب أربعة فلسطينيين، اليوم السبت، جراء اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون في قرية كيسان شرق مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن رئيس مجلس قروي كيسان، موسى عبيات، قوله: إن مجموعة من المستوطنين هاجمت الفلسطينيين في قرية كيسان شرق بيت لحم، وأطلقت الرصاص الحي باتجاههم، ما أدى إلى إصابة اثنين بالرصاص، فيما أصيب اثنان آخران جراء تعرضهما للضرب من قبل المستوطنين.

وأضاف عبيات: إن المستوطنين استولوا على نحو 100 رأس من الأغنام في إطار الاعتداءات المتكررة التي تستهدف الفلسطينيين، وممتلكاتهم في قرية كيسان.

ويواصل الاحتلال ومستوطنوه تنفيذ حملات اقتحام واعتقال وتخريب ممتلكات الفلسطينيين في قرى وبلدات ومدن الضفة الغربية، إلى جانب عمليات هدم واسعة للمنازل بهدف تهجير السكان، والاستيلاء على أراضيهم.