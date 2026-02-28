الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عدة مناطق في الضفة الغربية، واعتقلت عدداً من الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان فلسطينيين من ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم، وبلدة بيت جالا في بيت لحم.

كما نفذت قوات الاحتلال عدة اقتحامات طالت بلدتي ترقوميا وبيت عوا بمدينة الخليل، وعدة أحياء بمدينة قلقيلية، وبلدات كوبر، وبيت ريما، وأبو شخيدم، والمزرعة الغربية، شمال مدينة رام الله.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة، سبعة فلسطينيين في أنحاء مختلفة بالضفة الغربية.