تضرر مبنى سكني في البحرين جراء الاعتداء الإيراني

photo 2026 03 06 03 19 36 2 1 تضرر مبنى سكني في البحرين جراء الاعتداء الإيراني

المنامة-سانا

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضي المملكة فجر اليوم الأحد، أسفر عن تضرر مبنى سكني في محافظة المحرق، أقصى شمال البلاد.

وقالت الوزارة، في منشور على منصة “إكس”: إن الاعتداء الإيراني تسبب بأضرار مادية في مبنى سكني بمحافظة المحرق، من دون وقوع خسائر في الأرواح، مشيرةً إلى أن الجهات المختصة باشرت إجراءاتها في موقع الحادث.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية أدانت، في وقت سابق اليوم، تجدد الاعتداء الإيراني على أراضيها، باستهدافها بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، معتبرةً أن ذلك يمثل تمادياً خطيراً واعتداءً ممنهجاً على سيادة المملكة وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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