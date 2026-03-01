إسرائيل تعلن مقتل امرأة وإصابة 21 شخصاً جراء هجوم صاروخي إيراني على تل أبيب

القدس المحتلة-سانا

أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل امرأة وإصابة 21 شخصاً، جراء هجوم صاروخي إيراني على منطقة تل أبيب.

ونقلت وكالة فرانس برس عن منظومة الإسعاف في تل أبيب تأكيدها في بيان، مقتل امرأة وإصابة 21 شخصاً جراء الرد الإيراني على الهجمات الإسرائيلية الأمريكية على أراضيها.

من جهته أشار الجيش الإسرائيلي إلى وقوع إصابات في نقاط عدّة بعد إطلاق إيران موجة جديدة من الصواريخ، معلناً نشر قوات في عدد من المواقع، وقال: “إن جنوداً من قيادة الجبهة الداخلية، في الخدمة الفعلية والاحتياط، انتشروا وهم ينشطون في العديد من المواقع التي تضررت، ويقومون بجهود بحث وإنقاذ واسعة النطاق”.

بدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان مساء السبت، بدء الموجتين 3 و4 من العمليات ضد الأهداف العسكرية والأمنية لأمريكا وإسرائيل بصواريخ أكثر تطوراً.

وشنت أمريكا وإسرائيل هجوماً واسعاً صباح أمس السبت على إيران، استهدفتا خلاله عشرات المواقع في وقت واحد، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقتل المرشد الإيراني علي الخامنئي جراء الهجوم، في حين ردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة على أهداف داخل إسرائيل، بالإضافة إلى استهداف مواقع في دول الخليج العربي.