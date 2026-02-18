البرلمان الياباني يعيد تسمية تاكايتشي رئيسة للوزراء

طوكيو-سانا

أعاد مجلس النواب الياباني اليوم الأربعاء تسمية ساناي تاكايتشي رسمياً رئيسةً للوزراء، بعد عشرة أيام من الفوز التاريخي الساحق الذي حققه حزبها في الانتخابات.

وبحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء، فقد سبق تصويت مجلس النواب، استقالة حكومة تاكايتشي، وفقاً لما ينص عليه الدستور قبل بدء الدورة البرلمانية التي تستمر 150 يوماً.

ومن المقرر أن تُعلن تاكايتشي عن تشكيل حكومتها الجديدة في وقت لاحق اليوم، وسط توقعات بأن يحتفظ جميع وزرائها، بمن فيهم وزير الخارجية توشيميتسو موتيغي، ووزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما، ووزير الدفاع شينجيرو كويزومي، بالمناصب التي شغلوها في أول حكومة شكلتها.

وكانت تاكايتشي 64 عاماً أول امرأة تتولى منصب رئيسة الوزراء في اليابان في تشرين الأول الماضي، وفاز حزبها (الليبرالي الديموقراطي) بغالبية الثلثين في مجلس النواب في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في الثامن من الشهر الجاري، إذ حصد 315 مقعداً.

وهذه النتيجة التي حققها الحزب الليبرالي الديموقراطي هي الأفضل في تاريخه، في حين نال شريكه حزب الابتكار الياباني 36 مقعداً، ما يمنح الائتلاف الحاكم 351 نائباً في البرلمان المكون من 465 مقعداً.