مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعتزم تسريح المزيد من موظفيها جراء نقص التمويل

جنيف-سانا

أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح اليوم الإثنين أن المفوضية تعتزم تسريح المزيد من موظفيها وإجراء إصلاحات عاجلة، وذلك في ظل انخفاض التمويل والمساعدات الخارجية.

ونقلت رويترز عن صالح قوله في رسالة للدول الأعضاء: “إن المفوضية ليس لديها خيار لأنها تتوقع أن تقل الأموال المتاحة هذا العام بنحو 15 بالمئة عن 2025 لتصل إلى ما يزيد قليلاً على ثلاثة مليارات دولار”.

وأضاف صالح: “يتضح على نحو متزايد أن وضعنا المالي المتوقع لهذا العام يتطلب منا اتخاذ بعض الخطوات العاجلة”.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يستمر فيه عدد النازحين بسبب الحروب والاضطهاد حول العالم في الارتفاع.

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تشرين الأول من العام الماضي، أنها استغنت عن نحو خمسة آلاف موظف هذا العام بسبب نقص التمويل الدولي.