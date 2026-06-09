ارتفاع أسعار النفط قليلاً بعد إعلان إيران وإسرائيل وقف تبادل الهجمات

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار النفط ارتفاعاً قليلاً عند التسوية اليوم الإثنين، بعد صعودها أكثر من خمسة بالمئة في وقت سابق من الجلسة في أعقاب إعلان إيران وإسرائيل وقف تبادل الهجمات، استجابة لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت زادت 1.16 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 94.25 دولاراً للبرميل عند التسوية.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76 سنتاً أو 0.8 بالمئة إلى 91.30 دولاراً للبرميل.

ومنذ اندلاع الحرب الامريكية الإسرائيلية -الإيرانية قبل أكثر من 100 يوم، قفز خام برنت 31 بالمئة والخام الأمريكي 37 بالمئة، ولامس برنت الذروة عند 126 دولاراً للبرميل في نيسان الماضي.

يذكر أن أسعار النفط سجلت قفزة تجاوزت خمسة بالمئة بعد أن شنت إسرائيل غارات من جديد على إيران وعلى لبنان قبلها، ما بدد آمال التوصل سريعاً إلى نهاية للحرب الأوسع نطاقاً في الشرق الأوسط.