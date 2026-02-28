الرئيس الأمريكي يعلن بدء هجوم عسكري واسع النطاق ضد إيران

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، بدء هجوم عسكري واسع النطاق ضد إيران، موضحاً أن الهدف من هذه الضربات هو الدفاع عن الشعب الأمريكي من خلال القضاء على التهديدات الوشيكة من النظام الإيراني.

وقال ترامب في كلمة له بعد بدء هجوم أمريكي إسرائيلي جوي مشترك على إيران: إن طهران تطور صواريخ بعيدة المدى من شأنها تهديد أمريكا ودولٍ أخرى، ولذلك فالعملية العسكرية تستهدف برنامجها النووي والصاروخي، معتبراً أن “أنشطة نظام إيران التهديدية تعرض الولايات المتحدة، وقواتنا وقواعدنا بالخارج، وحلفاءنا بأنحاء العالم للخطر”.

وتابع ترامب: “سندمر صواريخ إيران، وسنقضي على برنامجها الصاروخي، وسنبيد البحرية الإيرانية، وإن إيران أرادت فقط ممارسة الشر، ورفضت التخلي عن طموحاتها النووية، ونحن لم نعد نطيق ذلك”، كاشفاً عن أن “إيران حاولت مواصلة تطوير صواريخ بعيدة المدى قد تصل قريباً إلى الأراضي الأمريكية”.

وأعاد ترامب التذكير بما قامت به إيران خلال العقود الماضية، وقال: إن جماعات موالية لإيران نفذت تفجير ثكنات مشاة البحرية في بيروت عام 1982، ما أسفر عن مقتل 241 عسكرياً أمريكياً، وإن وكلاء النظام الإيراني واصلوا شن هجمات ضد القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة، حيث قتلوا وتسببوا بإصابة الكثير من الجنود الأمريكيين في العراق، مضيفاً: “إن النظام الإيراني كان يمثل إرهاباً جماعياً، ولن نتسامح معه بعد الآن”.

وأشار ترامب إلى أن إيران الدولة الأولى في العالم الراعية للإرهاب، وقتلت مؤخراً عشرات الآلاف من مواطنيها خلال احتجاجهم، واصفاً النظام الإيراني بأنه “عبارة عن جماعة شريرة من أناس قساة وسيئين”.

وأضاف ترامب: إننا قد نرى خسائر في صفوف جنودنا، وهذا يحدث في الحروب، لكننا نقوم بذلك من أجل المستقبل، مؤكداً أن أمريكا اتخذت كل خطوة ممكنة لتقليل المخاطر على أفرادها في المنطقة.

وقال ترامب في كلمته: أبشّر الإيرانيين بأن ساعة حريتهم تقترب، وعليهم الآن البقاء في منازلهم وعدم الخروج، فالوضع خطير للغاية، ولكن عندما ينتهي الأمر على الشعب الإيراني أن يتولى زمام أمره فربما تكون هذه فرصته الوحيدة على مدى أجيال، مبيناً أن “أعضاء الحرس الثوري والقوات المسلحة والشرطة سيحصلون على حصانة تامة إذا ألقوا أسلحتهم وإلا فسيواجهون الموت”.

وكانت إسرائيل وأمريكا بدأتا صباح اليوم السبت، هجوماً جوياً مشتركاً على إيران، استهدف عشرات المواقع والأهداف في العاصمة الإيرانية طهران ومدن أخرى.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول إسرائيلي قوله: بدأنا بهجوم استباقي ضد إيران، فيما كشف مسؤول أمريكي أن القوات الجوية الأمريكية تشارك في الضربات على إيران، موضحاً أن الضربات الجوية المشتركة تستهدف تفكيك جهاز الأمن الإيراني.

ويأتي هذا الهجوم غداة جولة ثالثة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف حول الملف النووي، حيث عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم رضاه عن مسار المفاوضات مع طهران، مشدداً على أنه لا يريد أي تخصيب لليورانيوم من قبل إيران، فيما قالت سلطنة عُمان التي تتوسط في تلك المفاوضات إن المحادثات حققت اختراقاً بعد أن وافقت طهران على عدم الاحتفاظ بأي مخزون من اليورانيوم المخصّب.