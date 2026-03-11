ترامب: لم يعد هناك شيء ذو أهمية يمكن قصفه في إيران

واشنطن-سانا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الحرب مع إيران باتت قريبة من نهايتها لأنّه لم يبقَ شيء عملياً يمكن قصفه هناك.

وأوضح ترامب، في تصريحات أدلى بها لموقع اكسيوس، أنّ “الحرب مع إيران ستنتهي قريباً لأنّه لم يعد هناك شيء عملياً يمكن استهدافه.. هناك بعض الأمور البسيطة متى أردتُ إنهاءها ستنتهي”

وذلك في إشارة إلى أنّ العملية التي بدأتها الولايات المتحدة ضد إيران قد حقّقت أهدافها إلى حد كبير إلا أن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن ترامب لم يصدر بعدُ أيّ توجيه داخلي بشأن موعد وقف القتال.

وأضاف ترامب: إنّ “الحرب تسير على ما يرام، وسير الوقائع على الأرض متقدّم على الجدول الزمني بكثير” مضيفاً: “لقد ألحقنا أضراراً أكبر مما كنا نتوقع”.

وأشار ترامب إلى أنّ “الإيرانيين كانوا يطمعون في بقية الشرق الأوسط، وأنهم يدفعون ثمن 47 عاماً من الموت والدمار الذي تسببوا فيه”.

وبحسب اكسيوس أشار مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إلى أنهم يستعدون لمواصلة الضربات في إيران مدة أسبوعين إضافيين على الأقل.

وتوشك الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أن تنهي أسبوعها الثاني وسط هجمات جوية متبادلة امتدت لتصل إلى دول عربية وشرق أوسطية.