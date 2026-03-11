الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير سبعة صواريخ باليستية ومسيّرتين

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الأربعاء، أنّ دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت سبعة صواريخ باليستية أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية والمنطقة الشرقية، وطائرتين مسيرتين في منطقة حفر الباطن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي قوله: إنّ منظومات الدفاع الجوي تمكنت من “اعتراض وتدمير ستة صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية”، إضافة إلى “اعتراض صاروخ باليستي آخر أطلق باتجاه المنطقة الشرقية”.

وفي بيان منفصل، أوضح المالكي أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت أيضاً من تدمير طائرتين مسيرتين في منطقة حفر الباطن، وذلك بعد أقل من يوم واحد على إعلان الوزارة عن تدمير مسيرتين في منطقة الربع الخالي.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها السعودية، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.