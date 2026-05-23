ماكرون يبحث مع ترامب وقادة دول المنطقة تطورات الحرب في الشرق الأوسط

باريس-سانا

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وقادة الإمارات وقطر والسعودية والأردن، الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية ومضيق هرمز.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر دبلوماسي قوله: “إن فرنسا تدفع باتجاه المسار الدبلوماسي وحلّ تفاوضي، مع إعطاء الأولوية القصوى لإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وبدون رسوم عبور، وترسيخ وقف إطلاق النار، ومن ثم استئناف المفاوضات بشأن الجوانب الأخرى النووي، الصواريخ البالستية، والملف الإقليمي”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق اليوم، أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين يقتربون كثيراً من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الدائرة بين الجانبين.

ولقيت جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، ترحيباً دولياً كبيراً وذلك في إطار مساعٍ إقليمية ودولية حثيثة تهدف إلى بلورة اتفاق شامل، يضمن خفض التوترات، وتجنب ‏العودة إلى مربع التصعيد العسكري في المنطقة.‏