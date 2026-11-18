دمشق-سانا

“الظلم لا يبنيه الحجر… بل يبنيه بشر ماتت فيهم الرحمة”، بهذه العبارة يفتتح الكاتب محمد الحاج مستو روايته “سجن بلا أبواب – صيدنايا”، واضعاً القارئ أمام عالم تحول فيه السجن من بناء قائم على الجدران والزنازين، إلى محاولة صارخة لانتزاع الاسم والذاكرة وقدرة الإنسان على الاحتفاظ بالذات.

تُنصت سانا الثقافية، في زاوية “روايات الحرية” هذا الأسبوع، إلى أصوات المعتقلين التي يستعيدها مستو في روايته، حيث تتقاطع حكايات التعذيب والعزلة والفقد مع محاولات السجناء التشبث بأسمائهم وذكرياتهم، وصون ما تبقى من إنسانيتهم في مواجهة القهر، ومحاولات طمس هويتهم التي مارسها النظام البائد.

حكايات يجمعها الجدار

تتشكل الرواية من حكايات متتابعة، لكل منها عنوانها وشخصياتها ومسارها، يجمعها المكان وتجربة الاعتقال، تبدأ بمشهد وصول السجناء إلى صيدنايا، حيث يفقد الراوي اسمه ويصبح رقماً، قبل أن تنتقل إلى تجارب أخرى، من الطبيب والشاعر والشيخ والفتى الصغير إلى المرأة والخباز والمدرس والأشقاء الذين يقتسمون المصير خلف الأبواب الحديدية.

ويمنح هذا البناء العمل تعدداً في زوايا النظر إلى السجن، فتحضر المعاناة في صور شتى ومصائر مختلفة، بعضها يتصل بالهوية والانتماء، وبعضها بالبراءة التي لا تحمي أصحابها، أو بالمهنة والموهبة اللتين تتحولان إلى سبب للملاحقة، ففي حكاية “ابن الضابط” يواجه كمال تبعات هوية والده وصورته، بينما تتناول حكاية “تشابه الأسماء” مصير رجل يُعتقل بسبب التباس في هويته، وتعرض “الإخوة الخمسة” كيف يتحول اجتماع الأشقاء في مكان واحد إلى ذريعة لمزيد من التفريق والعقاب.

وتبرز في عدد من الحكايات محاولة السجان تحويل الإنسان إلى رقم أو صفة تختزل حياته، فيقول أحد السجناء في “زنزانة رقم 9”: “أنا كان اسمي هشام… لكن هنا، الأسماء تتحلل”.

وتلخص العبارة جانباً من عالم الرواية، حيث يصبح محو الاسم خطوةً في محو السيرة الشخصية، وتغدو استعادة الذاكرة فعلاً لمقاومة الاختزال والنسيان.

الكلمة والفن والتضامن

في مقابل العنف الذي يستهدف الجسد، ترصد الرواية أشكالاً يومية من المقاومة تعتمد التمسك بما تبقى من الذاكرة والقدرة على التعبير، ويأتي الشاعر زايد في مقدمة هذه الحالات، فهو يكتب قصائده على جدران الزنزانة، وحين تُمحى كتاباته يحفر أبياته على جلده خشية أن ينساها، وعندما يُسأل عن سبب ذلك يجيب: ”نسيت بيت الشعر… فكتبته على جلدي قبل أن أنساه”.

ويتكرر هذا المعنى في حكاية جميل، الذي يتعرض لكسر يده، لكنه يواصل الرسم بأصابعه على جدار الزنزانة، محولاً الألم إلى أشكال فنية، فيما يحاول السجناء من حوله العثور في رسوماته على ما يعينهم على الاحتمال، كما تعرض حكاية ”أغنية خلف الحائط” تواصلاً سرياً بين سجين وحارس متعاطف، عبر النقرات وشيفرة مورس، لنقل الأخبار والرسائل إلى الخارج.

وتحضر المقاومة أيضاً في شخصيات أخرى، فالفتى يوسف، الذي لم يتجاوز السابعة عشرة، يواجه العزل داخل التابوت الحديدي مستحضراً كلمات أمه وذكريات طفولته، فيما يقود رامي تمرداً صامتاً للسجناء احتجاجاً على الإهانات والتعذيب، وتقدم شخصية ”الملاك الأزرق” صورة امرأة تساعد المرضى وتداوي الجروح وتزرع رسوماً وكلمات تبعث الأمل، قبل أن تُسحب إلى العزل وتتعرض للتعذيب حتى الموت، ومن خلال هذه الحكايات، تتسع صور المقاومة لتشمل اقتسام الطعام، ومواساة المنكسرين، والصلاة، وتبادل الذكريات، والاحتفاظ بأسماء الراحلين.

بين الشهادة والبناء الروائي

يقول المؤلف في مقدمة العمل: إن شخصيات الحكاية ليست اختراعاً، بل انعكاس لأصوات حقيقية، ويعتبر أن الرواية شهادة تنقل ما عجزت الوسائل الأخرى عن إيصاله، وتبدو كأنها عملٌ أدبيٌ مستلهمٌ من تجربة الاعتقال، ولكن من صور مختلفة، بحيث يمنح هذا التنوع العمل بعداً إنسانياً، وتخفف من اقتصاره على وصف التعذيب، كما يتيح تعدد الحكايات إظهار اختلاف المصائر داخل المكان الواحد.

وتبلغ المفارقة ذروتها في خاتمة حكاية «قلعة لن تفتح»، حين تصل الرواية إلى لحظة سقوط النظام البائد وفتح السجون، وتصور خروج المعتقلين من صيدنايا، وسط مشهد تختلط فيه أصوات الفرح والذهول، وتتردد فيه أصداء أصوات من خلف الجدران، لتبقى اللحظة محملة بأسئلة عن مصائر المعتقلين وما شهدته تلك الجدران من مآسٍ.

الرواية والكاتب في سطور

تقع الرواية في 128 صفحة، وصدرت عن دار إبداع كاتب للنشر والتوزيع في مدينة دمياط المصرية 2025.

ومحمد الحاج مستو كاتب سوري حاصل على درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها، وله مؤلفات في الرواية والقصة والكتابة الإنسانية، من بينها “اليمامة بنت البادية” و”وقلبك أول” و”أنت أقوى مما تظن”.