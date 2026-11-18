مدريد-سانا

كشف فريق تنقيب أثري في مدينة ميريدا الإسبانية عن لوحات جدارية رومانية محفوظة بحالة جيدة، خلال أعمال التنقيب في منزل أثري فاخر يعود إلى العصر الروماني، وتضم زخارف متنوعة تصور طيور الطاووس وعناصر من الطبيعة ومشاهد أسطورية.

وذكر الموقع الرسمي لبلدية ميريدا الإسبانية، في بيان نشره أمس الثلاثاء، أن الاكتشافات تحققت خلال المرحلة الأخيرة من أعمال التنقيب في موقع «هويرتا دي أوتيرو»، حيث تمكن الفريق التابع لمدرسة التدريب المهني «بارايكا 5»، بالتعاون مع اتحاد مدينة ميريدا الأثرية، من الكشف عن جزء من الرواق المعمد المحيط بفناء المنزل، المعروف باسم «البريستيل»، وعثر على لوحات جدارية تزين جدرانه الداخلية والخارجية.

وأوضح عالم الآثار والمشرف على التدريب في المدرسة خوسيه فارغاس أن مساحة الموقع تتجاوز خمسة آلاف متر مربع، لم يُنقّب حتى الآن إلا في نحو 15 بالمئة منها، مشيراً إلى أن أعمال التنقيب خلال العام الجاري ركزت على مساحة ظلت خارج نطاق الاستكشاف منذ عام 1976، بسبب اختلاف أساليب التنقيب المتبعة آنذاك.

وبيّن فارغاس أن الحفريات كشفت عن الصلة المعمارية بين الغرفة التي عُثر فيها سابقاً على فسيفساء ميدوسا والجزء الذي سبق التنقيب عنه من الرواق المحيط بالفناء، لافتاً إلى أن اللوحات الجدارية الجديدة تتميز بحالة حفظ جيدة، وتتضمن زخارف مستوحاة من الطبيعة والطيور ومشاهد أسطورية.

وأعلنت البلدية تنظيم جولة إرشادية بعنوان «جولة في المنزل الروماني بهويرتا دي أوتيرو»، يوم الأحد 22 تشرين الثاني الجاري، عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، لإتاحة الفرصة أمام الزوار للتعرف على المكتشفات الأثرية وتاريخ الموقع.