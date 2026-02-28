أمير قطر ورئيس الإمارات: تنسيق رفيع المستوى لحماية أمن المنطقة عقب الاعتداءات الإيرانية

أبوظبي-سانا

أكّد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، استمرار التنسيق المشترك على أعلى المستويات لصون السيادة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، في أعقاب الاعتداءات الإيرانية الصاروخية على عدد من الدول العربية.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن الجانبين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد الراهن على الأمنين الإقليمي والدولي، معربين عن إدانتهما الشديدة لاستهداف إيران أراضي عدد من الدول العربية بصواريخ باليستية.

وأكد أمير قطر ورئيس دولة الإمارات أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة ويقوّض استقرارها، فضلاً عن كونها انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشدّدا على تضامن بلديهما الكامل مع الدول التي تعرضت للاعتداء، وعلى مواصلة التنسيق المشترك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية السيادة وتعزيز الأمن والاستقرار، بما يصون أمن المنطقة ويحفظ كرامة شعوبها، كما أكدا ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية لتجنيب المنطقة مزيداً من التوتر.

وتأتي هذه المواقف عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران، والذي أعقبه اعتداء طهران بصواريخ باليستية على قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن، في اعتداء اعتبرته الدول المستهدفة انتهاكاً صارخاً لسيادتها وتهديداً مباشراً لأمن مواطنيها واستقرار المنطقة.