سوريا تدين استهداف البحرين والكويت بطائرات مسيرة إيرانية

٢٠٢٥١٠١٥ ١١٠٢٣٩ 860x573 1 سوريا تدين استهداف البحرين والكويت بطائرات مسيرة إيرانية

دمشق-سانا‏

أدانت الجمهورية العربية السورية اليوم الأربعاء، استهداف مملكة البحرين ودولة الكويت ‏الشقيقتين بطائرات مسيّرة إيرانية، مؤكدة تضامنها الكامل مع كل منهما.‏

وأكدت سوريا في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين أن استهداف الأعيان المدنية والبنى ‏التحتية يشكل انتهاكاً صريحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.‏

ودعت سوريا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ المواقف اللازمة لإيقاف ‏تكرار عمليات الاستهداف، بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الإقليميين وصون الاستقرار ‏في المنطقة.‏

وقتل شخص وأصيب آخرون في وقت سابق اليوم، جراء اعتداء إيراني استهدف مطار ‏الكويت الدولي، كما تمكنت البحرين من اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والطائرات ‏المسيّرة استهدفت أرجاء المملكة.‏

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