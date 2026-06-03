سوريا تدين استهداف البحرين والكويت بطائرات مسيرة إيرانية

دمشق-سانا‏

أدانت الجمهورية العربية السورية اليوم الأربعاء، استهداف مملكة البحرين ودولة الكويت ‏الشقيقتين بطائرات مسيّرة إيرانية، مؤكدة تضامنها الكامل مع كل منهما.‏

وأكدت سوريا في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين أن استهداف الأعيان المدنية والبنى ‏التحتية يشكل انتهاكاً صريحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.‏

ودعت سوريا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ المواقف اللازمة لإيقاف ‏تكرار عمليات الاستهداف، بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الإقليميين وصون الاستقرار ‏في المنطقة.‏

وقتل شخص وأصيب آخرون في وقت سابق اليوم، جراء اعتداء إيراني استهدف مطار ‏الكويت الدولي، كما تمكنت البحرين من اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والطائرات ‏المسيّرة استهدفت أرجاء المملكة.‏