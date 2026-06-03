سوريا تدين استهداف البحرين والكويت بطائرات مسيرة إيرانية

دمشق-سانا
أدانت الجمهورية العربية السورية اليوم الأربعاء، استهداف مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين بطائرات مسيّرة إيرانية، مؤكدة تضامنها الكامل مع كل منهما.
وأكدت سوريا في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين أن استهداف الأعيان المدنية والبنى التحتية يشكل انتهاكاً صريحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
ودعت سوريا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ المواقف اللازمة لإيقاف تكرار عمليات الاستهداف، بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الإقليميين وصون الاستقرار في المنطقة.
وقتل شخص وأصيب آخرون في وقت سابق اليوم، جراء اعتداء إيراني استهدف مطار الكويت الدولي، كما تمكنت البحرين من اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت أرجاء المملكة.