رئيس الوزراء الهندي يبحث مع وزير الخارجية المصري جهود خفض التصعيد بالشرق الأوسط

نيودلهي-سانا

بحث رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود الرامية لخفض التصعيد في الشرق الأوسط.

وذكرت الخارجية المصرية في بيان نشر على موقعها اليوم الخميس أن مودي وعبد العاطي بحثا على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة “بريكس” في نيودلهي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ونوه مودي بالدور الذي تضطلع به مصر لدعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، فيما شدد الوزير المصري حرص بلاده على التوسع في التعاون مع الهند بمجالات التجارة والاستثمار، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وكانت أعمال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة “بريكس” انطلقت في العاصمة الهندية اليوم بمشاركة الدول الأعضاء، ومن بينها مصر التي انضمت رسمياً إلى المجموعة مطلع العام الجاري، إلى جانب عدة دول انضمت حديثاً منها إيران وإثيوبيا والسعودية والإمارات وإندونيسيا.

