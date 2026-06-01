القيادة المركزية الأميركية تعلن تنفيذ “ضربات دفاعية” ضد أهداف إيرانية‏ ‏

واشنطن-سانا‏

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) اليوم الإثنين، أنها نفذت “ضربات دفاعية”، ضد مواقع رادار، ومواقع قيادة وتحكم للطائرات المسيرة في غروك وجزيرة قشم بإيران، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت في بيان على منصة “إكس”: إن الضربات، “المدروسة والمحدودة”، نُفذت يومي السبت والأحد، رداً على “إجراءات إيرانية عدائية” شملت إسقاط طائرة أميركية مسيرة من طراز MQ-1 كانت تحلق فوق المياه الدولية.

وذكرت القيادة المركزية أن مقاتلات أميركية “ردت بسرعة عبر تدمير أنظمة دفاع جوي إيرانية، ومحطة تحكم أرضية، وطائرتين مسيرتين هجوميتين انتحاريتين، “كانتا تشكلان تهديداً واضحاً للسفن العابرة في المياه الإقليمية”.‏ ‏

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أكدت أمس استمرار إجراءات الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، واعتراض سفينة كانت متجهة إلى ميناء إيراني بعد تجاهلها تحذيرات متكررة، فيما قالت: إنها أعادت توجيه أكثر من 115 سفينة تجارية منذ بدء الحصار.