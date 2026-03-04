إسقاط مسيّرة قرب مطار بغداد

إسقاط مسيّرة قرب مطار بغداد

بغداد-سانا

أعلن مصدر أمنيّ عراقيّ، اليوم الأربعاء، إسقاط مسيّرة قرب مطار بغداد الدولي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أمني عراقي قوله: “إنّه تمّ إسقاط طائرة مسيّرة قرب مطار بغداد دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية”، كما أكّد مصدر أمنيّ آخر الحادث.

وأعلنت خليّة الإعلام الأمني في العراق، أمس الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيّرة في محيط مطار بغداد.

وتواصل طهران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من الدول العربية، موقعةً عدداً من الضحايا وأضراراً مادية، وذلك بعد الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف إيران منذ يوم السبت الماضي.

