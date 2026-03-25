مقتل أربعة لبنانيين جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا

قتل أربعة لبنانيين اليوم الأربعاء، جراء غارات مكثفة شنّها الاحتلال الإسرائيلي على بلدات عدة في جنوب لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن وزارة الصحة قولها: “إن مسعفين اثنين قتلا خلال توجههما للقيام بمهمة إنقاذية في مدينة النبطية ليرتفع عدد قتلى الفرق الإسعافية منذ بداية الحرب في الـ 2 من آذار إلى 42 مسعفاً، ما يشكل إعاقة متعمدة لعمل الإنقاذ، وإصراراً على الخرق الفاضح للقانون الإنساني الدولي.

وجددت الوزارة مناشدة الهيئات الإنسانية الدولية العمل على اتخاذ موقف يضع حداً لهذه الاستباحة المتمادية للقوانين والأعراف، والتي تعزز منطق العنف اللامحدود وتهدد ما تبقى من قيم إنسانية.

كما أدت الغارات الإسرائيلية على بلدتي زوطر الشرقية و الغربية إلى مقتل اثنين آخرين.

وصعّدت إسرائيل اعتداءاتها على لبنان منذ الثاني من آذار الجاري، بعد استهداف ميليشيا حزب الله مواقع إسرائيلية، وتشمل الاعتداءات غارات يومية على الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع، بالتوازي مع توغل بري عبر عدة محاور في الجنوب اللبناني.