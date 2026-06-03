من حمص إلى دير الزور… حملة إغاثية لمساندة المتضررين من ارتفاع منسوب الفرات

حمص-سانا

تسلمت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة حمص التعاون مع جمعيتي إنجي الخيرية ويلا سوريا اليوم الأربعاء، المواد الاغاثية والمساعدات الإنسانية المقدمة من المتبرعين، تمهيداً لانطلاق حملة “فزعتنا لأهل الدير من حمص”، وذلك لإيصالها إلى الأسر المتضررة من ارتفاع منسوب نهر الفرات في دير الزور.

وتستمر الحملة التي دعت إليها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص، للوقوف مع أهالي دير الزور، عدة أيام بمشاركة عدد من الفعاليات والمنظمات والمبادرات والجمعيات.

في السياق، أوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل إياد جعفر في تصريح لمراسل سانا، أن المديرية أطلقت حملة “فزعتنا لأهل الدير من حمص” استجابة للأوضاع الإنسانية الطارئة التي ألمت بأهالي دير الزور والرقة.

وأشار جعفر إلى أنه يتم جمع التبرعات العينية والمادية من الجمعيات والمنظمات والفعاليات الاقتصادية والعشائر والمتبرعين، تمهيداً لإرسالها عبر قوافل إلى أهالي دير الزور، حيث شارك في هذه الحملة أكثر من ست جمعيات بمواد عينية وسلل إغاثية.

بدوره، بين مدير جمعية يلا سوريا حسن الأسمر في تصريح مماثل، أنه يتم بالتعاون مع جمعية إنجي الخيرية وبإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل الاستجابة للمرة الثالثة لدعم العائلات المتضررة في دير الزور، حيث تتضمن الحملة مواد إغاثية ومياه شرب ومادة الخبز، لتنطلق المساعدات في الساعات القادمة، لافتاً إلى أنه يتم حالياً تجميع المواد لإيصالها إلى دير الزور.

وتأتي المساعدات الإغاثية والإنسانية في إطار تنفيذ إجراءات الاستجابة الطارئة لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات من خلال تكامل الجهود الحكومية والأهلية والمنظمات الإنسانية، لمواصلة دعم الأهالي المتضررين في دير الزور الذين أجبروا على مغادرة منازلهم جراء فيضان الفرات.