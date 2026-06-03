روبيو: ترامب سيحضر قمة حلف الأطلسي المقبلة في تركيا

1 1770931 روبيو: ترامب سيحضر قمة حلف الأطلسي المقبلة في تركيا
وزير الخارجية الأميريكي- ماركو روبيو

واشنطن-سانا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، أنّ الرئيس دونالد ترامب سيحضر اجتماع رؤساء دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقرر عقده في تركيا خلال تموز المقبل.

ونقلت وكالة “رويترز” عن روبيو قوله، خلال جلسة استماع أمام الكونغرس: إن “الولايات المتحدة لا تزال عضواً في حلف الأطلسي، وسنكون حاضرين في تركيا لمناقشة جميع هذه المواضيع، سيحضر الرئيس بنفسه الاجتماع القادم لرؤساء دول الحلف، حيث سيتم توضيح جميع هذه النقاط”.

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن مصدر استياء ترامب الرئيسي من الناتو هو رفض بعض الأعضاء السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية في أوقات الأزمات.

ويأتي هذا التأكيد في وقت وصف فيه ترامب الحلف مراراً بأنه “نمر من ورق”، وهدد بالانسحاب منه في الأسابيع الأخيرة، بعد أن رفضت عدة دول أوروبية أعضاء في الحلف استخدام واشنطن مجالها الجوي في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية ــ الإيرانية.

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