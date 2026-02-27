مقتل 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران الاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قُتل خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الجمعة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في منطقة المسلخ غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع، وشمال مخيم البريج وسطه، ما أدى إلى مقتل 5 وإصابة آخرين.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول الماضي، أدت خروقات الاحتلال المتواصلة إلى مقتل 618 فلسطينياً، وإصابة 1663.

بينما أسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023، عن مقتل وإصابة أكثر من 243800 فلسطيني، ودمار هائل وانهيار في الخدمات، وسط أزمة إنسانية تتفاقم يوماً بعد آخر، جراء العراقيل التي يفرضها الاحتلال على دخول المساعدات إلى القطاع.