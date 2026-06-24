عقوبات أمريكية جديدة على خمس شركات كوبية

واشنطن-سانا



فرضت الحكومة الأمريكية اليوم الثلاثاء عقوبات على خمس شركات كوبية على ارتباط بـ”مجموعة إدارة الأعمال في كوبا” (GAESA).



ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قوله في بيان : “إن مجموعة “GAESA تواصل العمل كقوة مالية خلف أجهزة النظام الكوبي الأمنية القمعية”.



ووفقاً لوزارة الخارجية الأميركية، فإن الكيانات الخاضعة للعقوبات تشمل الوسيطين الماليين التابعين لمجموعة GAESA، وهما “رافين” و”بانكو فينانسيرو إنترناسيونال”، إضافة إلى ذراعها اللوجستية “ألماناسينيس يونيفرساليس” وشركة التعدين التابعة للدولة “خيومينيرا” وشركة “أنتيّانا دي أثيرو”، أكبر منتج للصلب في كوبا،



وكانت واشنطن فرضت في الأسابيع الأخيرة عقوبات على عدد من الشركات والأفراد المرتبطين بالنظام الكوبي، بمن فيهم رئيس البلاد نفسه ميغيل دياز-كانيل وشخصيات في عائلة كاستر من بينهم، أليخاندرو كاسترو إسبين، نجل راؤول كاسترو.



وتستهدف العقوبات الجديدة زوجته أنالي ليليام، حيث تجمّد أي أصول مقرها الولايات المتحدة، وتحظر وصول الكيانات والأفراد المدرجين على النظام المالي الأميركي أو القيام بتعاملات مع نظراء أميركيين.



وتعاني كوبا من حصار أمريكي مفروض منذ عام 1962، إضافة إلى حصار نفطي فرضته واشنطن منذ كانون الثاني الماضي، ما تسبب في نقص حاد في السلع، وانقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، واضطرابات في قطاع النقل.