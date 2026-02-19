مصرع 6 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار جنوب باكستان

إسلام أباد-سانا

لقي ستة أشخاص مصرعهم اليوم الخميس، وأصيب آخرون، جراء تسرب للغاز أدى إلى حدوث انفجار في مبنى سكني جنوب باكستان.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن هيئة الإنقاذ الحكومية (ريسكيو 1122) قولها في بيان: “إن الحادث وقع عندما تسبب انفجار في الطابق الأول من مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق في مدينة كراتشي، في انهيار جزئي لهيكل البناء”، مشيرةً إلى أن فرق الإنقاذ التي هرعت إلى الموقع فور تلقيها إخطاراً بالحادث، تمكنت من انتشال ست جثث، وإنقاذ 12 مصاباً.

وذكرت الشرطة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن تسرب للغاز، يُحتمل أن يكون من أسطوانة غاز أو جهاز لشفط الغاز، مضيفةً: إن فرق الإنقاذ تواصل عمليات إزالة الأنقاض للتأكد من عدم وجود أي شخص عالق تحتها.

وكان حريقٌ هائل اندلع الشهر الماضي في مركز تجاري في كراتشي أيضاً، قد تسبب بسقوط 67 قتيلاً.