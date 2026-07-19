روسيا وأوكرانيا تتبادلان الضربات.. قتيل وإصابات في كييف وهجمات على منشآت نفطية روسية

دمشق-سانا

تواصلت العمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا بوتيرة متصاعدة، وسط تبادل للهجمات الصاروخية والجوية، في وقت أعلنت فيه السلطات الأوكرانية سقوط ضحايا جراء هجوم صاروخي استهدف العاصمة كييف، بينما أكدت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، أن قواتها استهدفت ناقلات ومنشآت نفطية روسية في البحر الأسود.

هجوم صاروخي على كييف

وذكرت السلطات الأوكرانية أن العاصمة كييف تعرضت في وقت مبكر اليوم الأحد، لهجوم صاروخي روسي، أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدد من المدنيين، إضافة إلى اندلاع حرائق في عدة مناطق من المدينة.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو قوله: إن الهجوم أدى إلى اندلاع حرائق في سكن للطلاب ومبنى سكني ومتجر كبير، كما ألحق أضراراً بعدد من المستودعات والمباني الإدارية، وأدى إلى احتراق سيارات في عدة أحياء.

وأفادت الإدارة العسكرية للعاصمة بتضرر عدد من المستودعات، في حين أشارت وكالة فرانس برس، إلى أن القصف طال خمسة أحياء في كييف، وأوقع قتيلاً وعدداً من الجرحى، مع استمرار عمليات الإنقاذ وتقييم الأضرار.

قصف أوكراني و249 اشتباكاً

قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، اليوم: إن قواتها استهدفت ناقلتي نفط روسيتين في البحر الأسود في هجوم نفذته خلال الليل.

كما استهدفت أيضاً رافعة عائمة في بحر آزوف، مضيفةً: إن الأهداف الثلاثة كانت تُستخدم لدعم الجهود الحربية الروسية في أوكرانيا.

وفي السياق أعلنت الهيئة في بيان نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية، تسجيل 249 اشتباكاً قتالياً مع القوات الروسية على طول خط الجبهة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح البيان، أن القوات الجوية الأوكرانية ووحدات الصواريخ والمدفعية قصفت مركز قيادة واحداً، وخمس مجموعات من الأفراد الروس، وسبع نقاط تحكم للطائرات دون طيار، وهدفاً مهماً آخر.

وفي قطاع بوكروفسك، تصدت القوات الأوكرانية لـ 33 محاولة هجوم روسية بالقرب من دوروزني، هريشيني، أوداتشن، مولودتسكي، نيكانوريفكا، وباتجاه بيليتسكي، سيرهيفكا، نوفوبيدوردني، ميرني، وكوتشيريف يار.

تقدم روسي في خاركيف

من جهتها، أفادت وسائل إعلام روسية بأن القوات الروسية تواصل تقدمها في مقاطعتي خاركيف ودونيتسك، مشيرة إلى أنها تمكنت من السيطرة على بلدة فولوكخوفسكوي، وبدأت معارك للسيطرة على بلدة زاخاروفكا المجاورة في مقاطعة خاركيف.

وأعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أن القوات الروسية تتقدم على جبهة واسعة في نطاق مسؤوليتها بمنطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشيراً إلى أن بلدة ميرنوي أصبحت تحت السيطرة الروسية، وأن السيطرة على بلدات شيفتشينكو وكراسنويارسكوي وسفيتلي تقترب من الاكتمال.

وتشهد الحرب الروسية الأوكرانية، المستمرة منذ شباط عام 2022، تصعيداً متواصلاً في العمليات العسكرية، مع استمرار الهجمات الصاروخية والجوية والمعارك البرية على مختلف الجبهات، في وقت لا تزال فيه الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية للنزاع تواجه تحديات كبيرة.