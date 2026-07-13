ألمانيا تجدد الدعوة لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز

برلين-سانا



أكّدت وزارة الخارجية الألمانية اليوم الإثنين، ضرورة بقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً أمام حركة الملاحة الدولية، مشددةً على أهمية ضمان حرية الملاحة، وداعيةً إيران إلى وقف هجماتها على السفن والدول المجاورة.



وفي سياق متصل، جددت الوزارة في بيان على منصة “إكس” تأكيد مواصلة دعم ألمانيا لأوكرانيا، مبينةً أن المسار الذي اتُّبع عقب قمتي مجموعة السبع وحلف الناتو يجب أن يستمر، إذ تقوم السياسة الألمانية على دعم كييف وزيادة الضغط على روسيا.



وأضافت الوزارة: إن أوروبا مطالبة بإظهار مزيد من الحزم، متوقعةً التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات الأوروبية على روسيا، ولا سيما ما يتعلق بسقف أسعار النفط، معتبرةً أن هذا الإجراء يمثل وسيلة فعالة لتوضيح موقف أوروبا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وكان البيان الختامي لقمة قادة دول وحكومات حلف شمال الأطلسي “الناتو” الذي عقد في أنقرة مؤخراً أكد استمرار دعم أوكرانيا والتزام الدول الأعضاء بتقديم مساعدات عسكرية وبرامج تدريب بقيمة 70 مليار يورو خلال عام 2026، وفيما يتعلق بإيران شدّد البيان على رفض الحلف امتلاك طهران أسلحة نووية، داعياً إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز.