القيادة المركزية الأمريكية: بدأنا شن ضربات دفاعية ضد أهداف إيرانية

photo 2026 06 11 01 17 20 القيادة المركزية الأمريكية: بدأنا شن ضربات دفاعية ضد أهداف إيرانية

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية بدأت شن ضربات دفاعية ضد أهداف إيرانية.

وقالت القيادة المركزية في بيان نشر على منصة إكس اليوم الأربعاء: “بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية اليوم، الساعة 5:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، شنّ ضربات دفاعية إضافية ضد أهداف متعددة في إيران”.

وأشارت القيادة في بيانها إلى أن توجيه الضربات جاء بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتأتي رداً على العدوان الإيراني المستمر وغير المبرر.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حذر في وقت سابق اليوم الأربعاء، من أن إيران ستتحمّل تبعات تأخّرها في التفاوض على اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

ترامب: المحادثات مع إيران مستمرة دون انقطاع ولا أحد يعلم ما ستؤول إليه المفاوضات
وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان الحد من وتيرة التوتر في المنطقة
إصابة خمسة فلسطينيين واعتقال اثنين آخرين باعتداءات للاحتلال في الضفة الغربية
أوغندا.. مصرع 63 شخصاً بحادث سير كبير
ارتفاع قتلى اعتداءات المستوطنين منذ مطلع 2026 إلى 15 فلسطينياً
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك