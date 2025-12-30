ماليزيا: اعتراف إسرائيل “بأرض الصومال” انتهاك للقانون الدولي

كوالالمبورسانا

أعربت ماليزيا عن رفضها إعلان اعتراف إسرائيل بأرض الصومال مؤكدة أنّ هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية برناما عن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، قوله في مؤتمر صحفي، اليوم: إن “بلاده تعارض بشكل قاطع أي محاولة لاستخدام هذه المنطقة أو أي منطقة أخرى كوجهة لنقل الفلسطينيين قسراً أو تهجيرهم من غزة، مشدداً على أنّ هذه الأفكار غير مقبولة إطلاقاً ولن تؤدي إلا إلى ترسيخ الظلم بدلاً من الإسهام في السلام.

وأكد إبراهيم تأييد ماليزيا التام لموقف مجموعة واسعة من الدول ومنظمة التعاون الإسلامي الرافض للاعتراف الإسرائيلي، داعياً إلى محاسبة الاحتلال على أفعاله والتزاماته بموجب القانون الدولي.

يُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن في السادس والعشرين من كانون الأول الجاري اعترافاً متبادلاً مع إقليم أرض الصومال، ليصبح الوحيد في العالم الذي أقدم على هذه الخطوة منذ إعلان الانفصال من طرف واحد عام 1991، ولقي هذا الاعتراف تنديداً واسعاً عربياً ودولياً وتأكيداً على الحرص على وحدة وسيادة الأراضي الصومالية.