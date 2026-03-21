الملك البحريني والرئيس المصري يبحثان التطورات الإقليمية في المنطقة

المنامة-سانا

بحث الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة اليوم السبت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التطورات الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت الوكالة البحرينية أن الجانبين بحثا الاعتداءات الإيرانية السافرة والمستمرة التي تستهدف دول المنطقة، وما تمثله من انتهاك لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية، مشيرة إلى أن الاعتداءات تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

وأكد الطرفان على قرار مجلس الأمن 2817، الذي أدان الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي والأردن، وطالب بالوقف الفوري دون قيد أو شرط لأي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، مؤكداً في الوقت نفسه حق الدول في الدفاع عن نفسها ضد هذه الاعتداءات.

وشدد الملك البحريني والرئيس المصري على الأهمية القصوى لوقف تهديدات إيران بتعطيل حرية الملاحة في مضيق هرمز باعتباره ممراً دولياً مهماً لنقل الطاقة والتجارة العالمية، بما يخالف القانون الدولي وقانون البحار، مؤكدين أن حماية الممرات البحرية مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع في المنطقة والعالم.

وتواصل إيران شنَّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول إقليمية وعربية عدة، بينها البحرين، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من الشهر الماضي.