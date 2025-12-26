الصحة العالمية: نصف مرافق غزة يعمل جزيئاً ونقترب من انهيار إنساني

photo 2025 10 29 16 12 42 2 الصحة العالمية: نصف مرافق غزة يعمل جزيئاً ونقترب من انهيار إنساني

جنيف-سانا

حذرت منظمة الصحة العالمية من اقتراب انهيار إنساني بغزة نتيجة تدمير البنية التحتية وتراجع الأمن الغذائي.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الصحة العالمية قولها في بيان لها اليوم: إن نصف مرافق غزة يعمل جزئياً في ظل نقص حاد بالأدوية والمعدات، مشيرة إلى تهديد سوء تغذية حاد للأطفال والنساء الحوامل.

وأوضحت أن منع إسرائيل إدخال المستلزمات الطبية تسبب بتوقف آلاف العمليات الجراحية وانقطاع التيار عن عدد من المشافي.

وقبل عدة أسابيع، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أكثر من 16500 مريض في غزة ما زالوا ينتظرون الإجلاء الطبي العاجل، بينما أوضحت منظمة أطباء بلا حدود، في أوائل كانون الأول الجاري أن هذه الأرقام تشمل فقط المرضى المسجلين رسمياً، وأن العدد الفعلي للمرضى المنتظرين أعلى بكثير.

الرئاسة الفلسطينية: استهداف الاحتلال للصحفيين في غزة جريمة لإسكات صوت الحقيقة
البرلمان العربي يرحب باعتماد الأمم المتحدة قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
20 شهيداً جراء قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة
اليابان تدعو مواطنيها في الصين إلى الحذر وسط توترات بين البلدين
أذربيجان: ضبط كميات كبيرة من المخدرات مصدرها إيران
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك