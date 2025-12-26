الصحة العالمية: نصف مرافق غزة يعمل جزيئاً ونقترب من انهيار إنساني

جنيف-سانا

حذرت منظمة الصحة العالمية من اقتراب انهيار إنساني بغزة نتيجة تدمير البنية التحتية وتراجع الأمن الغذائي.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الصحة العالمية قولها في بيان لها اليوم: إن نصف مرافق غزة يعمل جزئياً في ظل نقص حاد بالأدوية والمعدات، مشيرة إلى تهديد سوء تغذية حاد للأطفال والنساء الحوامل.

وأوضحت أن منع إسرائيل إدخال المستلزمات الطبية تسبب بتوقف آلاف العمليات الجراحية وانقطاع التيار عن عدد من المشافي.

وقبل عدة أسابيع، أفادت منظمة الصحة العالمية بأن أكثر من 16500 مريض في غزة ما زالوا ينتظرون الإجلاء الطبي العاجل، بينما أوضحت منظمة أطباء بلا حدود، في أوائل كانون الأول الجاري أن هذه الأرقام تشمل فقط المرضى المسجلين رسمياً، وأن العدد الفعلي للمرضى المنتظرين أعلى بكثير.