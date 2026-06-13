الطاقة الذرية الدولية تتوسط وتُعيد الكهرباء لمحطة زابوريجيا النووية

كييف-سانا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، أنها توسّطت في التوصل إلى وقف محلي لإطلاق النار، أتاح إعادة ربط محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا بشبكة الكهرباء الخارجية، عقب إجراء الإصلاحات اللازمة، وذلك بعد انقطاع دام 3 أيام، وصف بأنه من أطول حالات انقطاع التيار التي شهدتها المحطة منذ بداية النزاع.

ونقلت وكالة رويترز عن الوكالة قولها: إن الانقطاع كان قد بدأ في وقت متأخر من مساء الأربعاء الماضي، إثر هجوم استهدف محطة كهرباء فرعية على الضفة المقابلة من نهر دنيبرو، وأسفر عن قطع خط الطاقة الاحتياطي في منطقة فيروسبلافنا.

واضطرت المنشأة خلال هذه الفترة إلى الاعتماد الكلي على مولدات الديزل الاحتياطية المخصصة لحالات الطوارئ لتأمين الكهرباء اللازمة، لتبريد مفاعلاتها الستة المتوقفة عن العمل.

ويُمثّل هذا الحادث الانقطاع التاسع عشر الذي تفقد فيه المحطة مصادر طاقتها الخارجية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، في مؤشر على تصاعد المخاطر المحيطة بأكبر محطة نووية في أوروبا.

يشار إلى أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية تقع في جنوب أوكرانيا على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، وتُعدّ الأكبر من نوعها في القارة الأوروبية، إذ تضم ستة مفاعلات نووية بطاقة إجمالية تبلغ نحو 6000 ميغاواط، وقد سيطرت عليها القوات الروسية في آذار 2022 بُعيد اندلاع الحرب، وهي منذ ذلك الحين تحت إدارة روسية، بينما يواصل طاقمها الأوكراني العمل فيها.

وظلّت المحطة في قلب المخاوف الدولية طوال فترة النزاع، في ظل تحذيرات متكررة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن تعرّضها للقصف أو انقطاع التيار الكهربائي عنها لفترات مطوّلة قد يُفضي إلى كارثة نووية، ولا سيما أن تبريد المفاعلات المتوقفة يستلزم إمدادات كهربائية متواصلة لا تنقطع.