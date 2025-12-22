أبو الغيط: التوسع الاستيطاني بفلسطين لن يجعله شرعياً

القاهرة-سانا

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربي أحمد أبو الغيط قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إقامة 19مستوطنة في الضفة الغربية، مؤكداً أن التوسع بالاستيطان لن يجعله شرعياً.

وقال أبو الغيط في بيان له نشر على منصة “X” اليوم: إن القرار يعكس تحدياً سافراً للإرادة الدولية الرافضة للاستيطان، وانتهاكاً للقانون الدولي الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن “التوسع الواضح في الاستيطان غير الشرعي يستهدف منع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً، ويعكس طبيعة إسرائيل التي يتحكم فيها المتطرفون والمستوطنون”.

وشدد أبو الغيط على أن “التوسع في الاستيطان لن يجعله شرعياً بأي حال وأن العنف الذي يمارس ضد الفلسطينيين في الضفة هو نوع من الإرهاب الذي يجري تحت سمع وبصر دولة الاحتلال وبحماية أجهزتها الرسمية”.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صدقت قبل أيام على مخطط لإقامة 19 مستوطنة في الضفة الغربية، من بينها مستوطنتان كانتا أُخليتا عام 2005، وذلك في انتهاك للقرارات الأممية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي وكل إجراء يستهدف تغيير الطابع الديموغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة.