رومانيا تعلن دبلوماسياً روسياً غير مرغوب فيه وتستدعي سفيرها من موسكو

بوخارست-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الرومانية، اليوم الإثنين، أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية الروسية في بوخارست شخصاً غير مرغوب فيه، وطالبته بمغادرة الأراضي الرومانية خلال خمسة أيام، كما استدعت سفيرها من موسكو للتشاور.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، أن ذلك جاء خلال استدعائها سفير روسيا لدى بوخارست، على خلفية “الانتهاكات” المتكررة للمجال الجوي الروماني خلال الفترة بين الـ 24 والـ 26 من تموز الجاري.

وقالت الوزارة: إن السفير الروسي أُبلغ خلال اللقاء باحتجاج رومانيا الشديد، كما عُرضت عليه أجزاء من طائرات مسيّرة أثبتت التحقيقات الرسمية التي أجرتها النيابة العامة أنها تعود لمنشأ روسي.

وأكدت الخارجية الرومانية أن استمرار انتهاك المجال الجوي الروماني، الذي يُعد أيضاً جزءاً من المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي “ناتو” والاتحاد الأوروبي، أمر غير مقبول، معتبرة أن روسيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الحوادث وتداعياتها على الأمن الإقليمي.

كما أعلنت الوزارة استدعاء السفير الروماني لدى روسيا إلى بوخارست لإجراء مشاورات، مؤكدة أنها ستواصل التنسيق مع حلفائها وشركائها في الناتو والاتحاد الأوروبي، واتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية أمنها الوطني ومواطنيها.

وكانت السلطات الرومانية أعلنت في وقت سابق إسقاط ثلاث مسيرات دخلت الأراضي الرومانية من دون تصريح.

وأوضح الرئيس الروماني نيكوسور دان في منشور عبر منصة “إكس”، أمس الأحد، أن إحدى المسيرات أُسقطت يوم الجمعة الماضي وكانت من طراز “شاهد” إيرانية الصنع، وهي المسيّرات التي تستخدمها روسيا في حربها ضد أوكرانيا.