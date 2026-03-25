مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مجدداً مشروع قرار لإنهاء الضربات على إيران

واشنطن-سانا

عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 53 صوتاً مقابل 47 مشروع قرار يقيّد استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صلاحياته العسكرية تجاه إيران دون الحصول على تفويض من الكونغرس.

وذكر موقع الجزيرة نت أن غالبية مجلس ‌الشيوخ الأمريكي أيّدت أمس الأربعاء، الحملة العسكرية التي ⁠أمر الرئيس ترامب بشنها على إيران، وصوّت لعرقلة مشروع قرار ‌كان ⁠يهدف إلى وقف الحرب واشتراط الحصول ⁠على تفويض من الكونغرس ⁠قبل شن ⁠أي أعمال قتالية.

وكان من شأن مشروع القرار الذي قدمه كل من السيناتور الديمقراطي تيم كاين ونظيره الجمهوري راند بول أن يُلزم الولايات المتحدة بوقف عملياتها العسكرية ضد إيران ما لم تحظ بتفويض من الكونغرس.

يشار إلى أن ترامب أعلن، أمس الإثنين، عن إجراء محادثات بناءة مع إيران، موضحاً أنه أجّل الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة الإيرانية خمسة أيام، حيث كان هدد بضربها إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز.