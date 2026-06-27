فرنسا تسجّل 74 وفاة منذ بدء موجة الحرّ

باريس-سانا
ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن موجة الحرّ التي تضرب فرنسا منذ الـ 18 من حزيران الجاري إلى 74 حالة، وفق ما أعلن وزير الداخلية لوران نونييز اليوم السبت.
ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الداخلية لوران نونييز قوله اليوم السبت: إنه تم تسجيل 74 حالة وفاة غرقاً منذ الـ 18 من حزيران، على صلة بموجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد، مبيناً أن هذه الوفيات وقعت “بشكل كبير في مسطحات مائية غير مصرّح بها وغير خاضعة للمراقبة.
وأشار نونييز إلى أن الصدمة الحرارية والنشاط المفرط تسببا بارتفاع حالات الوفاة، بما في ذلك أزمات قلبية وحالات غرق في مسابح خاصة.
وكانت السلطات الفرنسية أعلنت في وقت سابق عن تسجيل ما لا يقل عن 55 وفاة مرتبطة بموجة الحر، حيث بلغت درجة الحرارة في باريس 40.9 درجة مئوية الأربعاء الماضي.
وتواصل موجة الحرّ تأثيرها على أجزاء واسعة من القارة، حيث سُجلت درجات حرارة قياسية في عدة بلدان، فيما تتجه الكتلة الهوائية الحارة شرقاً نحو ألمانيا وبولندا وسط تحذيرات من تداعيات صحية وخدمية متزايدة.