فرنسا تسجّل 74 وفاة منذ بدء موجة الحرّ

باريس-سانا‏

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن موجة الحرّ التي تضرب فرنسا منذ الـ 18 من ‏حزيران الجاري إلى 74 حالة، وفق ما أعلن وزير الداخلية لوران نونييز ‏اليوم السبت.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الداخلية لوران نونييز قوله اليوم السبت: ‏إنه تم تسجيل 74 حالة وفاة غرقاً منذ الـ 18 من حزيران، على صلة بموجة الحر ‏الشديدة التي تضرب البلاد، مبيناً أن هذه الوفيات وقعت “بشكل كبير في ‏مسطحات مائية غير مصرّح بها وغير خاضعة للمراقبة.‏

وأشار نونييز‏ إلى أن الصدمة الحرارية والنشاط المفرط تسببا بارتفاع ‏حالات الوفاة، بما في ذلك أزمات قلبية وحالات غرق في مسابح خاصة.‏

وكانت السلطات الفرنسية أعلنت في وقت سابق عن تسجيل ما لا يقل عن ‌‌‏55 وفاة مرتبطة بموجة الحر، حيث بلغت درجة الحرارة في باريس 40.9 ‌‏درجة مئوية الأربعاء الماضي.‏

وتواصل موجة الحرّ تأثيرها على أجزاء واسعة من القارة، حيث سُجلت ‌‏درجات حرارة قياسية في عدة بلدان، فيما تتجه الكتلة الهوائية الحارة شرقاً ‌‏نحو ألمانيا وبولندا وسط تحذيرات من تداعيات صحية وخدمية متزايدة.‏