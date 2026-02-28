مصر تدين اعتداءات إيران على عدد من الدول العربية

الخارجية المصري مصر تدين اعتداءات إيران على عدد من الدول العربية

القاهرة-سانا

أدانت مصر اليوم السبت، بشدة اعتداءات إيران على عدد من الدول العربية، مؤكدةً أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً لسيادة تلك الدول.

وحذرت الخارجية المصرية في بيان نشره موقع بوابة الأهرام من تداعيات هذه الاعتداءات على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي.

وشددت على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار، محذرةً من انزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها.

وشنّت إيران اعتداءات بالصواريخ على كل من قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك عليها، في انتهاك صارخ للسيادة الوطنية لهذه الدول، ومساس مباشر بأمنها وسلامة مواطنيها وأراضيها.

لازاريني: الجوع بات أحدث قاتل في غزة
بعد تحذيرات من انهيار وشيك… الأمم المتحدة أمام تحديات مالية تهدد استمراريتها
ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار مدرسة في إندونيسيا إلى37 قتيلاً
عون يدين بشدة الغارات الإسرائيلية على لبنان
الأمم المتحدة تحذّر: العدوان الإسرائيلي والمجاعة يدفعان غزة نحو كارثة إنسانية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك