الصحة اللبنانية: 1268 قتيلاً و3750 جريحاً جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على البلاد منذ الثاني من الشهر الجاري إلى 1268 قتيلاً، و3750 جريحاً.

ووفق التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة اللبنانية حول تطورات العدوان، ارتفع عدد القتلى من الأطفال إلى 125 طفلاً، بينما ارتفع عدد الجرحى منهم إلى 423، وذلك بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وصعّدت إسرائيل اعتداءاتها على لبنان منذ الثاني من آذار الجاري، إثر استهداف ميليشيا حزب الله مواقع إسرائيلية، حيث تشن غارات يومية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق واسعة في الجنوب والبقاع اللبناني.

