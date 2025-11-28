مصرع ثمانية أشخاص في جزيرة تاهيتي الفرنسية بانزلاق تربة

بابيتي-سانا

أدى انزلاق تربة في جزيرة تاهيتي الفرنسية في المحيط الهادئ إلى طمر منزلين، ما أسفر عن مصرع ثمانية أشخاص بينهم طفلة تبلغ ثلاث سنوات، وفق حصيلة نهائية أعلنتها السلطات أمس.

ونقلت وكالة ” فرانس برس” عن المدعية العامة المحلية سولين بلاوار قولها: إن الضحايا، هم الطفلة وثلاث نساء وأربعة رجال.

ووقعت الكارثة الأربعاء الماضي في قرية أفاهيتي شرق البلاد بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة.

وقالت إحدى ساكنات أفاهيتي، للوكالة: إنها استيقظت في وقت مبكر من صباح الأربعاء على صوت يشبه صوت قطار خارج منزلها، مضيفة: “خرجنا ورأينا المنزل مغطى بالكامل بالتراب والطين”.

وعلّقت عمليات الإنقاذ لساعات بعدما كاد انزلاق تربة ثان يجرف أعضاء فريق الإنقاذ.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في وقت سابق دعم الأمة الكامل للعائلات المتضررة.

