مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في غارة إسرائيلية على البقاع بلبنان

بيروت-سانا

قتل شخص وأصيب اثنان آخران اليوم الأربعاء بجروح، جراء غارة إسرائيلية على منطقة البقاع الغربي في لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن غارة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدة الجبور في البقاع الغربي، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

كما قامت قوات العدو الإسرائيلي مدعومة بالآليات الثقيلة بتجريف الطرق في وادي السلوقي، وتدمير عدد من المنازل في بلدة عيتا الشعب، وتجريف ما تبقى من محال تجارية في الشارع العام، واستهداف المباني والمساجد في بلدة الخيام، إضافة إلى قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة لمحيط شقرا وحولا قضاء مرجعيون.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الخميس الماضي الاتفاق على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة عشرة أيام.