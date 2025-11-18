الكويت تعلن عن اكتشافات أثرية تعود لأكثر من 7 آلاف سنة

الكويت-سانا

أعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت اليوم، عن اكتشافات أثرية تعود لأكثر من 7 آلاف سنة في منطقة الصبية شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية /كونا/ عن الأمين العام المساعد لقطاع الآثار والمتاحف محمد بن رضا قوله في تصريح: “إن موقع “بحرة 1” يُعدُّ أقدم وأكبر مستوطنة معروفة في شبه الجزيرة العربية من فترة ثقافة العبيد التي يعود تاريخها إلى نحو 5700 قبل الميلاد، مشيراً إلى أن المكتشفات الجديدة تعكس حياة المجتمع المحلي فيها قبل آلاف السنين.

وأضاف بن رضا: إن أعمال التنقيب التي قامت بها بعثة بولندية ركزت على التحليلات الميدانية والمختبرية للكشف عن تفاصيل الحياة اليومية في الموقع

والتي أظهرت بقايا ثقافية مدفونة قد تساعد في عمليات التنقيب المستقبلية.

وشملت الاكتشافات أكثر من 20 فرناً يعود عمرها إلى نحو 7700 سنة، ونصف مجسم لطائر البومة المجنحة وبقايا شعير محلي وأواني خزفية تحطمت أثناء الحرق ومجسمات صغيرة الحجم، ونموذج مركب سفينة وفخاريات مخصصة لتحضير الطعام.