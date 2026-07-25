السعودية وباكستان تبحثان أمن الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر

الرياض-سانا



بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار اليوم السبت، أهمية بذل الجهود لضمان أمن الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن مباحثات الوزيرين الهاتفية تناولت تطورات الأوضاع في المنطقة، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور، وبذل الجهود الرامية لخفض التصعيد واحتواء التوترات، وضمان أمن وسلامة الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر.



كما أكد الوزيران ضرورة التوصل إلى حلول سلمية وشاملة تعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.



وتصاعدت التوترات مؤخراً في إطار الحرب ‏الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية مع تجدد الضربات ‏بين واشنطن وطهران وتهديدات ميليشيا الحوثي في ‏اليمن للملاحة البحرية في مضيق باب المندب.