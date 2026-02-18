الاحتلال يعتقل 16 فلسطينياً ويهدم بناء سكنياً في الضفة

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 16 فلسطينياً، وهدمت بناء سكنياً في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن جنود الاحتلال داهموا أحياء عدة في مدينة الخليل وبلدتي إذنا جنوبها وبيت أمر شمالها، ومنطقة الحمة في الأغوار الشمالية، وبلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى واعتقلوا 16 فلسطينياً.

كما اقتحم جنود الاحتلال بعدد من الجرافات منطقة الحرايق المحاذية لمستوطنة إسرائيلية مقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب الخليل، وهدموا بناء سكنياً يتكون من 10 شقق تؤوي أكثر من 40 فلسطينياً ما أدى إلى تشريدهم.

وأصيب فلسطينيان اثنان أمس الثلاثاء برصاص الاحتلال في قلنديا بالقدس، ودورا في الخليل، وقتل طفل وأصيب آخران جراء انفجار جسم من مخلفات الاحتلال في منطقة فروش بيت دجن بالأغوار الشمالية، فيما هدمت قوات الاحتلال منازل ومنشآت زراعية عدة في القدس وجنين ونابلس وبيت لحم، وذلك ضمن سلسلة إجراءات عقابية تمس حياة الفلسطينيين اليومية وتهدف إلى فرض واقع قسري على الأرض لتوسيع الاستيطان في الضفة على حساب الوجود الفلسطيني.